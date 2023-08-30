Совпадет с суперлунием: когда россияне смогут увидеть «голубую Луну»

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 1 128 0

Жители Земли 31 августа смогут наблюдать второе полнолуние в месяце

Совпадет с суперлунием: когда россияне смогут увидеть «голубую Луну»

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Спутник Земли визуально увеличится в размере примерно на 13,5%.

Жители Земли 31 августа смогут наблюдать второе полнолуние в месяце, которое совпадет с суперлунием. Это явление характеризуется прохождением спутника ближайшей точки к Земле, которая имеет название перигея.

Таким образом у людей появится возможность увидеть визуальное увеличение размеров Луны, сообщает ТАСС. Видимый диаметр небесного тела станет крупнее на 13,5%.

«На самом близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния примет в 04:37 мск 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут. Период полнолуния 31 августа (29, 30 и 31 августа) можно назвать суперлунием», — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Ранее 5-tv.ru писал, как Луна влияет на землетрясения. В августе астрономы пообещали россиянам сразу два суперлуния.

Это событие, когда полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего приближения к Земле естественного спутника. Считается, что в такие моменты на планете возможны новые катаклизмы, в особенности землетрясения.

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