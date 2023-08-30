Боррель анонсировал создание фонда военного содействия Киеву на 2024–2027 годы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

В Европе намерены ежегодно предоставлять киевскому режиму по пять миллиардов евро.

Боррель анонсировал создание фонда военного содействия Киеву на 2024–2027 годы

Фото: www.globallookpress.com / Mateo Lanzuela

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Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине. При этом средства из него будут предоставляться стране с 2024 по 2027 год, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Европейский политик отметил, что он сам стал инициатором данного проекта. Функционировать фонд, по его словам, будет за счет Европейского фонда мира.

«Это должен быть ключевой элемент нашей поддержки Украины. В рамках фонда мы будем предоставлять пять миллиардов евро каждый год», — прокомментировал он в рамках пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран сообщества в испанском Толедо.

Ранее 5-tv.ru писал, что госдолг Украины обновил исторический рекорд. Только за июль текущего года он вырос на четыре миллиарда долларов и составил более 132 миллиардов. Минфин страны уточнил, что внешний долг составляет 90,77 миллиарда долларов, а внутренний — 42,15.

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