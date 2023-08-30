Президента Грузии обвинили в нарушении конституции страны

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Мдинарадзе: президент Грузии нарушает конституцию страны зарубежными поездками

Президента Грузии обвинили в нарушении конституции страны

Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenkoukrinform

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По мнению местных политиков, Саломе Зурабишвили слишком часто ездит в страны ЕС. Что еще их не устраивает?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушает конституцию страны, когда совершает частые зарубежные визиты в страны Евросоюза. Соответствующее заявление сделал секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил телеканал «Рустави 2».

По информации грузинских СМИ, политик подчеркнул, что президент не имеет согласия правительства страны на свои заграничные поездки, а ведь именно оно определяет внешнеполитический курс, которым должна следовать Грузия.

«Правительство согласно конституции осуществляет соответствующие полномочия и в его компетенции определять внешний курс и действовать в соответствии с этим», — напомнил Мдинарадзе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы. Для этого, в первую очередь, в Тбилиси обязаны признать агрессию и военные преступления против Цхинвала.

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