Полиция задержала сбежавшего из психиатрической больницы уголовника

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Рецидивист ускользал из рук врачей не один раз.

Полиция задержала сбежавшего из психиатрической больницы уголовника

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Читайте нас в: Дзен Новости

В Карачаево-Черкесской Республике задержали сбежавшего из психиатрической больницы преступника. Об этом местная полиция сообщила в своем Telegram-канале.

Пациент покинул стены учреждения в поселке Кубрань, куда был помещен для прохождения принудительного лечения, 26 августа. По данным источника 5-tv.ru, у мужчины подтвержден диагноз «шизофрения».

Полицейские задержали его спустя четыре дня. Несколько суток они караулили его около дома в родном поселке Новый Карачай, где его видели очевидцы. Побег был не первым. Ранее он уже убегал из лечебницы. Тогда на поимку потребовалось три дня.

Известно, что он был неоднократно судим. Недавно на его счету появилось новое уголовное дело об изнасиловании 17-летнего подростка. Ранее его привлекали к ответственности за воровство. Детали совершенных им преступлений не раскрываются.

Каким образом рецидивист смог сбежать сквозь решетки на окнах — устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, как жертва смолинского маньяка попала к нему в плен.

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
95.93
0.22 104.45
0.97
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

20:54
Премьер Японии Кисида показательно отведал выловленную у «Фукусимы» рыбу
20:43
«Большое достижение»: что известно о реконструированной подстанции «Пахра»
20:32
Полиция задержала сбежавшего из психиатрической больницы уголовника
20:22
Удар для Франции: что важно знать о госперевороте в Габоне
20:20
Двое латвийских военных с оружием проникли в Белоруссию через границу
20:11
Лесной пожар в Геленджике локализован

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
Скромно и без излишеств: как выглядел гроб Панфилова на похоронах
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России