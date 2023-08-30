Был скандал: в США раскрыли итоги первой встречи Байдена и Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 125 0

Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена в США закончилась скандалом

Был скандал: в США раскрыли итоги первой встречи Байдена и Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Не успев тогда еще толком познакомиться, политики начали обсуждать членство Украины в НАТО.

Первая встреча президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая состоялась в Белом доме два года назад, закончилась скандалом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на книгу «Последний политик» американского публициста Франклина Фоера.

Автор рассказывает, что в рамках знакомства Байден засыпал Зеленского условиями и требованиями, в том числе приема Украины в НАТО. Помимо прочего глава США заявил тогда, по словам Фоера, о скором выходе Франции и Германии из альянса.

«Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие», — пишет автор.

Своими источниками журналист назвал лиц из круга советников американского лидера. По их словам, первый контакт политиков был провальным — заявления Байдена сильно задели Зеленского. Он счел 46-го президента США «слабым политиком», в частности из-за снятия им санкций на строительство «Северного потока — 2».

Ранее 5-tv.ru писал, что Украине сообщили плохие новости о гарантиях безопасности США.

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