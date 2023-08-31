Россияне смогут отказаться от сдачи биометрии в ЕБС

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Сделать это нужно до 31 августа?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

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В МФЦ по всей стране выстраиваются очереди из сотен людей, которые не хотят, чтобы их биометрические данные были переданы в единую систему — ЕБС. В частности, изображения лица и голос, которые используются, например, для открытия счета в банке или усиления защиты личного онлайн кабинета.

Успеть оформить отказ от использования своей биометрии, как пишут в сети, необходимо якобы до 31 августа. На самом деле это не так — сделать это можно в любое время, и не только в отделениях МФЦ, но и непосредственно в банке, а также на портале «Госуслуги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за незаконное использование лица станут наказывать еще строже. В России в пять раз увеличат штраф за сбор и размещение биометрии без согласия клиента.

Банковские сотрудники должны будут заплатить до 100 тысяч рублей. А сами финансовые организации обяжут раскошелиться до 1,5 миллиона рублей.

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