«Новомодная причуда»: с Купером разорвали контракт из-за фразы про трансгендеров

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 47 0

Музыкант Элис Купер назвал абсурдной современную гендерную идеологию на Западе

«Новомодная причуда»: с Купером разорвали контракт из-за фразы про трансгендеров

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Музыкант выразил несогласие с методами подтверждения пола для несовершеннолетних.

Косметическая компания Vampyre Cosmetics разорвала отношения с рок-певцом Элисом Купером после его высказываний о трансгендерах. В недавнем интервью Stereogum он обозначал, что современная гендерная идеология на Западе является абсурдом.

Так, 75-летний артист считает, что эксперименты со сменой пола — это «новомодная причуда». Кроме того, он выразил свое несогласие с методами подтверждения пола для несовершеннолетних, которые включают необратимое хирургическое вмешательство и гормональную терапию.

«Боюсь, что есть много людей, которые заявляют, что они такие, на самом деле просто хотят казаться необычными», — говорит звезда.

После таких слов на рокера обрушилась волна хейта, а Vampyre Cosmetics выступила с заявлением, что изначально коллаборация с музыкантом была вдохновлена его необычным внешним видом и стилем, а не убеждениями. Компания отметила, что поддерживает всех представителей ЛГБТ+, поэтому больше с ним сотрудничать не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что соседи невзлюбили британского депутата-трансгендера.

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