Как мастера по созданию специальных бочек помогут развитию виноделия?

В Крыму возрождают старинную профессию. На легендарном заводе «Массандра» открылась школа бондарей. Так называют специалистов по созданию деревянных бочек. Десятки лет это ремесло находилось в упадке, однако с развитием винного производства вырос и спрос на мастеров дубовой тары. Корреспондент «Известий» Мэри Бадунц побывала на первом в России конкурсе бондарей.

Так весело в «Массандре» еще никогда не было. На главной площади проходит первый в России конкурс бондарей. Легендарное предприятие возродило редкую профессию. Здесь открыли школу бондарства. Все лето студенты обучались уникальному ремеслу. И вот сегодня выпускной экзамен.

«Мы пытаемся восстановить старую профессию, которая начинает умирать, наверно.е Специалистов осталось очень мало. Это передается из рук в руки. Эту профессию, прежде всего, надо полюбить. Самое главное, если не будет желания и любви, из этого человека ничего не выйдет», — рассказывает начальник бондарного цеха АО ПАО «Массандра» Иван Романченко.

В конкурсе пять заданий. Перекатить бочку.

«А это, пожалуй, самый сложный конкурс. Нужно пролезть через это форточку. На первый взгляд кажется, что это невозможно, но мастера с легкостью это делают», — рассказывает журналист.

Татьяна с легкостью, удерживает бочку весом в сто килограммов. За отведенное время ни разу не уронила. Она одна из немногих девушек, которые выбрали не женскую профессию.

«Это мужская профессия, надо ходить туда, где есть мальчики, чтобы с ними познакомиться, чтобы найти себе мужа. Шучу, конечно. Когда говоришь, что учишься на винодела, все открывают глаза», — рассказывает студентка агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Татьяна Чумак.

«Массандра» — самое быстроразвивающиеся предприятие полуострова. Здесь каждый год высаживают новые виноградники, обновляют техническую базу, расширяют ассортимент. Быть виноделом, тем более в Крыму, престижно и модно. Многие студенты планируют остаться работать.

«Это достаточно редкая профессия. На это всегда есть спрос. Бондарей везде мало. Мало кто вообще знает, что это за профессия. Тем более, опыт работы на винзаводе, на „Массандре“. Один из самых лучших в Крыму. Это вообще очень классно. Я не мог отказаться от такой возможности», — рассказывает студент агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Алесь Горб.

«Я вообще изначально устроился на винзавод и после этого решил поступить в университет. Я уже учился на другой специальности. И пришлось забрать свои документы, чтобы связать свою жизнь с вином», — рассказывает студент агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Роман Пилипенко

В советское время у «Массандры» было свое производство бочек. Сами закупали древесину, создавали и ремонтировали. Школа бондарства просуществовала до 1952 года. И все, что тогда создали, до сих пор в рабочем состоянии.

Легендарные подвалы «Массандры». Только на головном заводе около десяти тысяч бочек и 1,5 тысячи бутов. И все они заполнены вином. Выдерживают минимум три года.

«Принято решение нашим руководством наверху создать вот эту школу бондарей. Опять же по нашей инициативе. И сначала обучить персонал, со следующего года мы уже завезем клепку. Через три года закупить необходимое оборудование и начать самим выпускать эту дубовую тару», — рассказывает генеральный директор АО ПАО «Массандра» Алексей Пугачев.

Первый выпуск школы бондарей подготовил 12 специалистов. Когда запустят полный цикл производства — откроют около 50 дополнительных рабочих мест.