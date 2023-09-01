Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 14 0

Глава РФ планирует и дальше наращивать двусторонние связи между странами.

Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва с Днем независимости Республики. Лидер РФ выразил надежду на укрепление отношений между странами и отметил успехи Узбекистана на международной арене.

«Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономическом и социальном развитии. Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — гласит поздравительная телеграмма, опубликованная на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Лидеры условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. Стратегическое партнерство Москвы и Ташкента стало главной темой разговора Владимира Путина с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

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