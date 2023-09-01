Как выглядит школа Беслана спустя 19 лет после трагедии — видео

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 646 0

Произошедшее по сей день отдается болью в сердцах миллионов россиян.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня, 1 сентября 2023 года, исполняется девятнадцать лет со дня трагедии в Беслане. В тот роковой день боевики ворвались в школьное учреждение, захватив в заложники тысячи человек.

Сегодня по всей стране вспоминают о годовщине со дня случившегося. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий. С раннего утра к стенам разрушенной школы № 1 неравнодушные несут цветы. Среди обломков здания местные жители организовали стихийный мемориал с деревянным крестом посреди зала. На стенах развесили фотографии погибших, чтобы каждый желающий мог подойти к ним и вспомнить, кто был убит в тот страшный для страны день.

Напомним, что захват школы № 1 в Беслане в Северной Осетии произошел 1 сентября 2004 года. Во время праздничной линейки отряд террористов под руководством Расула Хачбарова открыл стрельбу поверх голов детей, родителей и учителей и стал сгонять их в здание. В результате в заложниках оказалось 1128 человек. Террористы сутки держали заложников в спортивном зале, который предварительно был заминирован. В качестве устрашения боевики убили десять человек.

Ранее 5-tv.ru писал, как следователям удалось установить личность ранее неопознанного захватчика школы в Беслане.

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