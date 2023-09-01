Устройте прожарку: как хозяйственное мыло спасает «убитые» сковородки

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 76 0

Жарка хозяйственного мыла может очистить грязную сковороду

Устройте прожарку: как хозяйственное мыло спасает «убитые» сковородки

Фото: www.globallookpress.com

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Секрет, известный только лучшим домохозяйкам.

Россиянки обнаружили новую практическую пользу от обычного хозяйственного мыла. Об этом сообщает издание utro.ru.

Так, мыло можно жарить на сковороде для того, чтобы очистить ее от нагара. Данный способ эффективен даже при чистке застарелой пригари.

В результате исключается необходимость намыливать и натирать поверхность сковороды губками или ежиком, повреждающим поверхность и структуру посуды. Домохозяйки уверяют, что после «прожарки» сковородка блестит и выглядит как новая.

Чтобы достичь такого эффекта, следует натереть четверть бруска мыла на крупной терке и высыпать стружку в грязную сковороду, залив водой. После поставить ее на огонь и ровно через пять минут смыть губкой весь жир с поверхности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лучшими средствами для удаления чернил с деликатных тканей являются нашатырь и растворитель 646.

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