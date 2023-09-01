Вице-премьер России Чернышенко провел цифровой урок для учащихся Татарстана

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко 1 сентября провел открытый фиджитал-урок для школьников и студентов в лицее «Иннополис» в Татарстане. Мероприятие было организовано в рамках марафона «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание».

На цифровом уроке Чернышенко не только познакомил всех учащихся с новым понятием, образованным от сочетания слов «цифровой» и «физический», но и дал школьникам несколько практических советов, которые, по его мнению, точно пригодятся будущим взрослым.

«Задумайтесь о технологическом суверенитете. Вы особый класс, поскольку обучаетесь в школе для одаренных детей. У вас есть определенная миссия. Вы должны задуматься, почему вы пришли в этот класс, будете ли вы участвовать в том, чтобы ваша страна становилась лучше. Вам дают такие знания, которые суверенитет могут обеспечить», — отметил он.

Особое внимание Чернышенко призвал обращать внимание на компьютерные игры. Увлечение технологиями должно быть взвешенным и выверенным, подчеркнул он.

«Компьютерные игры — мощный инструмент воздействия. Конечно, мы не находимся в вакууме. Все мессенджеры и видеоплатформы доносят какой-то контент. Тот контент, что доносят традиционные СМИ, сбалансирован, в компьютерных же играх нередко правда искажается.

Важно понимать, что игры — это затяжной контакт. Они могут длиться часами, и за эти часы вам могут внедрить в голову мысли, которые не будут соответствовать действительности. Тем из вас, что займутся программированием, важно убедить себя — искажать правду недопустимо. Самое плохое — обман и лукавство. Мне хочется, чтобы вы выросли достойными и справедливыми гражданами страны», — подвел черту он.

В довершение встречи политик подчеркнул, что будущее России, в том числе, за инновационным, фиджитал-спортом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чернышенко назвал развитие автотуризма в России федеральной задачей.