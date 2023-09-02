Минобороны сообщило об уничтожении третьего за ночь катера ВСУ в Черном море
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Киевский режим пытался нанести совершить террористическую атаку на Крымский мост.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Киевский режим предпринял третью за текущую ночь попытку нанести удар по Крымскому мосту. Как сообщили в Минобороны РФ, около 02:20 по московскому времени в акватории Черного моря был уничтожен еще один украинский полупогружной безэкипажный катер.
Как сообщал 5-tv.ru, предыдущие две попытки были пресечены примерно в 02:10 и 23:15.
Черноморский флот ведет постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря.
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