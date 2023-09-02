«Первый этап»: Россия запустит миссию, которая доставит грунт со спутника Марса

Ожидается, что запуск аппарата произойдет после 2030 года.

После 2030 года Россия запустит межпланетную станцию «Бумеранг», которая сможет доставить со спутника Марса грунт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы предприятия Роскосмоса.

«"Бумеранг" — после 2030 года. Первый этап проекта «Экспедиция-М» по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — говорится в материалах.

Главной целью в этой миссии будет посадка на небесные тела без гравитации и доставка образцов вещества Фобоса на Землю. «Бумеранг» планируется запустить с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара».

Масса аппарата составляет шесть с половиной тонн. По плану он должен долететь до Марса, выйти на орбиты вокруг него, затем вокруг Фобоса и Деймоса, чтобы изучить их поверхность. После этого ожидается посадка на Фобос.

Об этой миссии начали говорить еще в 2016 году, но для ее осуществления нужна была помощь Европейского космического агентства. В 2022 году в Роскосмосе сообщили, что агентство отказалась сотрудничать с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах на летные испытания «Ангары» в 2024 году.