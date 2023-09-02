Умер певец и композитор Джимми Баффетт

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 381 0

Выдающемуся деятелю культуры было 76 лет. Что с ним произошло?

Умер певец и композитор Джимми Баффетт

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

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Умер певец и композитор Джимми Баффетт. Печальную новость сообщила газета The Washington Post.

Музыканту в декабре должно было исполниться 77 лет. Близкие рассказали, что Баффет ушел мирно в окружении самых дорогих людей. И не только.

«Джимми мирно скончался ночью первого сентября в окружении семьи, друзей, музыки и собак», — подчеркивалось в заявлении.

Джимми Баффетт родился в американском штате Миссисипи в католическое рождество (25 декабря) 1946 года. Страсть к музыке была так велика, что, научившись играть на гитаре в колледже, он начал выступать на улицах Нового Орлеана. Затем сформировал свою группу.

Повзрослев, Баффет переехал в Нашвилл, где работал в музыкальном журнале Billboard Magazine. Вскоре — перебрался в город Ки-Уэст во Флориде. Выпущенная в 1977 году песня Margaritaville принесла Джимми Баффетту общенациональную известность.

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