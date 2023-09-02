Умер певец и композитор Джимми Баффетт
Выдающемуся деятелю культуры было 76 лет. Что с ним произошло?
Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson
Умер певец и композитор Джимми Баффетт. Печальную новость сообщила газета The Washington Post.
Музыканту в декабре должно было исполниться 77 лет. Близкие рассказали, что Баффет ушел мирно в окружении самых дорогих людей. И не только.
«Джимми мирно скончался ночью первого сентября в окружении семьи, друзей, музыки и собак», — подчеркивалось в заявлении.
Джимми Баффетт родился в американском штате Миссисипи в католическое рождество (25 декабря) 1946 года. Страсть к музыке была так велика, что, научившись играть на гитаре в колледже, он начал выступать на улицах Нового Орлеана. Затем сформировал свою группу.
Повзрослев, Баффет переехал в Нашвилл, где работал в музыкальном журнале Billboard Magazine. Вскоре — перебрался в город Ки-Уэст во Флориде. Выпущенная в 1977 году песня Margaritaville принесла Джимми Баффетту общенациональную известность.
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