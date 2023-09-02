У бизнесмена Татуляна в Сочи прошли обыски по делу о хищениях

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 15 0

Мужчину подозревают в мошенничестве при строительстве крупных объектов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Правоохранители провели серию обысков у бизнесмена Рубена Татуляна. Как стало известно 5-tv.ru, следственное мероприятие было проведено 31 августа по делу о мошенничестве при строительстве торговых центров и жилых комплексов в Сочи.

На кадрах видно, как силовики проходят в лифт одного из бизнес-центров города.

Также сотрудники правоохранительных органов посетили офис бизнесмена Андроника Мумджяна, который также может быть связан с незаконными сделками. Отмечается, что оба бизнесмена в настоящее время находятся за пределами РФ. Предполагается, что на данный момент Татулян в Армении.

В настоящий момент Татулян и Мумджян находятся в статусе свидетелей. Как сообщил источник 5-tv.ru, обвинение им еще не предъявлено.

Ранее 5-tv.ru писал, что СБУ предъявила обвинение олигарху Коломойскому.

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