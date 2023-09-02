Сложно, но можно: как вернуть деньги за покупку жилья

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 11 0

Россияне с помощью налогового вычета могут вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья

Сложно, но можно: как вернуть деньги за покупку жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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Оформить вычет можно с покупки не только квартиры, но и с комнаты или земельного участка.

С помощью налогового вычета россияне смогут вернуть вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья. Так, можно выручить до 650 тысяч рублей, компенсируя вложенные средства. Об этом сообщает издание URA.RU.

Воспользоваться имущественным вычетом можно только единожды, при условии регулярной оплаты налога на доходы физических лиц — НДФЛ. Приобретенная квартира должна стоить не менее двух миллионов рублей и выше. В этом случае можно вернуться себе 260 тысяч рублей — 13% от общей стоимости жилья. Это максимальная сумма.

Вычет в процентах можно получить и за покупку доли в квартире и даже комнаты. Сумму, вложенную в покупку нескольких квартир или земельного участка, также можно компенсировать в размере до 260 тысяч рублей. При наличии ипотечного жилья, помимо имущественного вычета, будет возможность сделать вычет по процентам, максимальная сумма которого составляет 390 тысяч рублей, если стоимость жилья варьируется от трех миллионов рублей и выше. 

Если жилплощадь приобреталась совместно мужем и женой и квартира оформлялась на одного из них, сумма все равно будет осуществляться на каждого члена семьи отдельно. Получить вычет можно только с дохода за три предыдущих года с момента подачи заявления, несмотря на то, что сама квартира могла быть приобретена несколько раньше.

Для оформления следует предоставить налоговой службе все необходимые документы:

  • декларация 3-НДФЛ;
  • копия свидетельства о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
  • копия договора о приобретении недвижимости и акта о ее передаче;
  • платежные документы (чеки, квитанции и т.д);
  • справка 2-НДФЛ по году, за который заявлен вычет;
  • при приобретении жилья в ипотеку нужно предоставить кредитный договор и справку из банка об удержании процентов;

Ранее 5-tv.ru писал о том. что в России допустили компенсацию семьям до 30% от стоимости аренды жилья.

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