Уничтожит Техас: в США испугались мощи ракетного комплекса «Сармат»

Принятие ракеты на вооружение еще больше увеличило отрыв России от США в потенциале стратегических ракетных войск наземного базирования.

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» в состоянии уничтожить территорию размером больше штата Техас. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch Magazine.

«Потенциально один „Сармат“ способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса», — пишет автор.

Отмечается, что принятие «Сармата» на вооружение еще больше увеличило отрыв России от США в потенциале стратегических ракетных войск наземного базирования. Это объясняется тем, что американский арсенал межконтинентальных баллистических ракет остается самым старым в мире, констатировал автор публикации.

Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «Сармат» имеет высочайшие тактико-технические характеристики и может преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов этому оружию в мире нет и еще долго не будет.

Накануне гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство. В конце июня Путин пообещал оснастить армию страны мощным ракетным комплексом с «новой тяжелой ракетой». Оружие отличается от своих предшественников большей дальностью полета и непредсказуемостью траектории полета.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru назвал три главных достоинства ракеты «Сармат», которые делают ее на голову выше всех аналогов, в том числе американской стратегической ракеты Minuteman III.