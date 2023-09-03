Всестороннее развитие: программа подготовки для дошкольников стартовала в «Небесной грации»

Дети будут развиваться не только физически, но и умственно.

В декабре прошлого года рядом с олимпийскими объектами была открыта Академия «Небесная грация» Алины Кабаевой — с самым большим в мире залом для художественной гимнастики.

Сейчас Академия запускает уникальные курсы для дошкольников, тем самым создаются условия для полного цикла подготовки будущих чемпионок. Как идет отбор и как организована подготовка — увидел корреспондент «Известий» Александр Мостославский. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гимнастки «Небесной грации» выступили на соревнованиях в Минске.