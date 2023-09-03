Правительство РФ выделило 2,6 миллиарда рублей на поддержку закрытых аэропортов

Правительство России выделит еще 2,6 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, теряющих прибыль из-за продления ограничения полетов. Средства планируют перечислить из резервного фонда страны, гласит постановление на официальном сайте кабмина.

Первая волна поддержки затронет воздушные гавани в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. В аэропортах этих городов приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

Планируется, что выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.

До этого в мае 2023 года на эти же нужды из резервного фонда уже выделяли 2,5 миллиарда рублей. Тогда аэропорты сумели частично закрыть долги по кредитам и займам, а заодно оплатили услуги партнеров.

Ранее 5-tv.ru писали, что ограничения полетов в 11 аэропортах в России продлили до середины декабря. Воздушные гавани в крупных городах работали в обычном режиме.