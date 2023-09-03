Зеленскому посоветовали стабилизировать фронт после провала контрнаступления

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Алина Крылова
Алина Крылова 19 0

Asia Times: Киеву требуется стабилизировать фронт после провала контрнаступления

Зеленскому посоветовали стабилизировать фронт после провала контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация

Украинские войска несут огромные потери на поле боя.

После провала контрнаступления ВСУ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия. С таким мнением выступил обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

Автор издания отмечает, что попытки повернуть ход боев в свою сторону дорого обошлись ВСУ. Контрнаступление обернулось для ВСУ большими потерями в живой силе и технике. Более того, Киев не смог добиться желаемых целей, о чем говорит ситуация в Херсонской и Запорожской областях.

«Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены», — уточняется в публикации.

По соображениям Брайена, Украине срочно нужно сократить боевую активность и попутно перейти к обороне, чтобы у ВСУ было время мобилизовать новые силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пообещал избавиться от всех, кто ослабляет Украину на фронте.

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