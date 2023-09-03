Зеленскому посоветовали стабилизировать фронт после провала контрнаступления

Asia Times: Киеву требуется стабилизировать фронт после провала контрнаступления
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
Украинские войска несут огромные потери на поле боя.
После провала контрнаступления ВСУ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия. С таким мнением выступил обозреватель Asia Times Стивен Брайен.
Автор издания отмечает, что попытки повернуть ход боев в свою сторону дорого обошлись ВСУ. Контрнаступление обернулось для ВСУ большими потерями в живой силе и технике. Более того, Киев не смог добиться желаемых целей, о чем говорит ситуация в Херсонской и Запорожской областях.
«Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены», — уточняется в публикации.
По соображениям Брайена, Украине срочно нужно сократить боевую активность и попутно перейти к обороне, чтобы у ВСУ было время мобилизовать новые силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пообещал избавиться от всех, кто ослабляет Украину на фронте.
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