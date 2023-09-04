Корабль Crew Dragon-6 с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю

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Алина Крылова
Алина Крылова 11 0

Пилотируемый корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon-6 с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю

Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / ТАСС

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Отстыковка произошла на два дня позже запланированного плана.

Пилотируемый корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с космонавтом из России успешно отстыковался от МКС и вернулся на Земплю. Подробностями успешной операции поделились в «Роскосмосе».

По расчетам технических специалистов, изначально расстыковка должна была произойти еще 1 сентября. Позже процесс был перенесен из-за непогоды у берегов Флориды на 3 сентября, уточнили в NASA.

В «Роскосмосе» сообщили, что космический корабль с четырьмя астронавтами успешно вернулся домой. Андрей Федяев стал 22-м космонавтом из России, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым — на Crew Dragon.

«Свою работу на станции продолжает полет экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Константина Борисова, астронавтов NASA Франциско Рубио и Жасмин Могбели, астронавта ESA Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что Федяев работал на МКС с марта 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Индия запустила в космос станцию изучения Солнца.

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