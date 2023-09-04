Официально: премьер Госсовета заменит Си Цзиньпина на саммите G20

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Алина Крылова
Алина Крылова 14 0

Премьер Госсовета Ли Цян возглавит делегацию Китая на саммите G20

Официально: премьер Госсовета заменит Си Цзиньпина на саммите G20

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Spicker

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Мероприятие запланировано на 9–10 сентября.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян возглавит делегацию своей страны на саммите Группы двадцати (G20), которая состоится в Индии. Китайский лидер получил официальное приглашение от правительства страны-организатора. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель китайского МИД Мао Нин, информирует Reuters.

Изначально планировалось, что все внимание на мероприятии будет приковано к Си Цзипьпину, но в последний момент стало известно, что председатель КНР отменит визит. О причинах подобного решения не сообщается.

«По приглашению правительства Республики Индия премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20, который пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября», — сообщила дипломат.

Саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, примет ли участие в саммите президент РФ Владимир Путин. 

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