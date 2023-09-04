Президент Турции Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Турецкий борт прибыл в аэропорт Сочи.

Президент Турции Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, здесь состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает турецкое издание Haberturk. Встреча пройдет в сочинском санатории «Русь».

Ожидается, что основным вопросом, который будут обсуждать главы государств, станет зерновая сделка. Однако, по данным турецкой прессы, ключевая тема, которую хочет обсудить Эрдоган, — возобновление мирного диалога между Россией и Украиной.

С президентом также приехала его жена Эмина, а также ряд министров.

Начало переговоров Эрдогана и Путина в Сочи планируется в районе 13 часов дня.

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