Четыре истребителя «коалиции» США нанесли авиаудар по двум объектам в Сирии

Четыре истребителя антитеррористической международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по двум объектам в сирийской провинции Хомс. Об этом на официальной встрече заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

В промежутке с 00:52 до 00:55 по МСК четыре самолета объединения нарушили воздушное пространство Сирии и атаковали сразу два объекта.

«Своими действиями так называемая „коалиция“ нарушила Меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года», — гласит текст сделанного им утверждения.

По словам Кулитя, истребители ряда государств позволяют себе подобные выходки уже не в первый раз. За сутки Центр зафиксировал семь попыток беспилотников нарушить воздушное пространство России. Кроме того, в районе Эт-Танф самолеты и беспилотники коалиции десять раз за сутки нарушили границы Сирии.

Ранее 5-tv.ru писал, что США нанесли авиаудары по связанным с КСИР формированиям в Сирии.