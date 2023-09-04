Четыре истребителя «коалиции» США нанесли авиаудар по двум объектам в Сирии

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Алина Крылова
Алина Крылова 26 0

Военные нарушили принципы деэскалации, вторгнувшись в личное пространство другой страны.

Четыре истребителя «коалиции» США нанесли авиаудар по двум объектам в Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Airman Mira Roman

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Четыре истребителя антитеррористической международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по двум объектам в сирийской провинции Хомс. Об этом на официальной встрече заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

В промежутке с 00:52 до 00:55 по МСК четыре самолета объединения нарушили воздушное пространство Сирии и атаковали сразу два объекта.

«Своими действиями так называемая „коалиция“ нарушила Меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года», — гласит текст сделанного им утверждения.

По словам Кулитя, истребители ряда государств позволяют себе подобные выходки уже не в первый раз. За сутки Центр зафиксировал семь попыток беспилотников нарушить воздушное пространство России. Кроме того, в районе Эт-Танф самолеты и беспилотники коалиции десять раз за сутки нарушили границы Сирии.

Ранее 5-tv.ru писал, что США нанесли авиаудары по связанным с КСИР формированиям в Сирии.

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