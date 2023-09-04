Путин: Россия была и будет надежным поставщиком газа

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил растущие объемы торговли между странами. Он обратил внимание на то, что двустороннее взаимодействие усиливается.

«Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют — рубля и лиры, в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро в взаиморасчетах последовательно снижается», — заметил Путин.

Российский лидер добавил, что РФ всегда была и будет надежным и ответственным поставщиком газа и намерена далее обеспечивать поставки газа в Турцию и третьи страны.

Именно с этой целью в России предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб.