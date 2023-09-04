Год до выборов: почему американцы считают Байдена непригодным для президентства

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 3 0

Wall Street Journal: американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания

Год до выборов: почему американцы считают Байдена непригодным для президентства

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Одни из ведущих СМИ США провели опрос среди избирателей, чтобы узнать, будут ли голосовать за действующего президента.

Большинство американцев считают, что действующий президент США Джо Байден слишком стар для второго срока. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Согласно опросу, проведенному американскими СМИ, избиратели считают 80-летнего Байдена слишком старым для переизбрания на еще один президентский срок. Кроме того, подавляющее большинство респондентов низко оценивают его работу в сфере экономики, да и других областях государственного администрирования. Новые президентские выборы планируются в Штатах в 2024-м году.

Кстати, буквально на днях представители республиканской партии США вновь начали говорить о возможности импичмента для Джо Байдена. Поводом для недовольства конгрессменов стало, в том числе, поведение его сына Хантера, который имеет, мягко говоря, плохую репутацию.

Смогут ли республиканцы в этот раз объявить своему президенту вотум недоверия, читайте на 5-tv.ru.

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