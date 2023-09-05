Блестящая работа артиллерии: лучшее видео из зоны СВО за день

Армия России продолжает планомерно оттеснять украинских националистов от Донбасса.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Быстрое свертывание и смена позиции — залог успеха в контрбатарейной борьбе на угледарском направлении специальной военной операции (СВО). Отработав пакетом реактивных снарядов по назначенной цели, экипаж «Града» слаженно сворачивается и покажет огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии ВСУ. Противник наступает сильно и серьезно, но мы даем отпор. Не даем ему нас продавить.
Поражение живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта врага осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами, в том числе пуски которых производились с кабрирования. После уничтожения цели, экипажи ударных вертолетов выполнили противоогневой маневр и вернулись на аэродром базирования.
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