Блестящая работа артиллерии: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Быстрое свертывание и смена позиции — залог успеха в контрбатарейной борьбе на угледарском направлении специальной военной операции (СВО). Отработав пакетом реактивных снарядов по назначенной цели, экипаж «Града» слаженно сворачивается и покажет огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии ВСУ. Противник наступает сильно и серьезно, но мы даем отпор. Не даем ему нас продавить.

Поражение живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта врага осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами, в том числе пуски которых производились с кабрирования. После уничтожения цели, экипажи ударных вертолетов выполнили противоогневой маневр и вернулись на аэродром базирования.