Минобороны России: беспилотник ВСУ перехвачен над территорией Брянской области
Российские военные предотвратили попытку атаки ВСУ.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку. Это произошло 4 августа в районе 16:30.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. <…> Беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что ВСУ планировали нанести удар по объектам на территории РФ.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что ВСУ нацелили дрон на Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области.
По предварительным данным, нет пострадавших и разрушений.
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