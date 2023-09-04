Минобороны России: беспилотник ВСУ перехвачен над территорией Брянской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 11 0

Российские военные предотвратили попытку атаки ВСУ.

Минобороны России: беспилотник ВСУ перехвачен над территорией Брянской области

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Атака беспилотников на регионы России

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку. Это произошло 4 августа в районе 16:30.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. <…> Беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что ВСУ планировали нанести удар по объектам на территории РФ.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что ВСУ нацелили дрон на Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области.

По предварительным данным, нет пострадавших и разрушений.

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