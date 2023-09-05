Toyota опубликовала новый тизер премиум-кроссовера Century

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Полина Долгова
Полина Долгова 33 0

На решетке радиатора авто расположена характерная эмблема с фениксом.

Toyota опубликовала новый тизер премиум-кроссовера Century

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

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Компания Toyota опубликовала видео, посвященное модели Century, которая трансформируется в кроссовер, сообщает Autonews.

В тизере компания развеяла последние сомнения в сути будущей новинки: на решетке радиатора авто расположена характерная эмблема с фениксом. Это особенный символ седана Century, который, скорее всего, получит и внедорожник марки.

Сама решетка радиатора новой машины имеет сложную структуру поверхности, но, по всей видимости, представляет собой глухую панель. Этот признак электрических авто, однако о том, что авто перейдет на электрическую тягу информации пока что не поступало. Также впервые была показана головная оптика авто: она оказалась двухъярусной и имеет оригинальные J-образные ДХО.

Прежде сообщалось, что силовой агрегат для Century позаимствуют у старшей версии Lexus TX — это гибридная силовая установка на основе 3,5-литрового движка V6, развивающая 412 лошадиных сил.

Продажи Century SUV могут начаться до конца 2023 года. Стоимость пока неизвестна, но авто однозначно окажется дороже седана, за который просят от 13,3 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в производство выходит новая модель автомобиля — «Москвич 6».

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Toyota опубликовала новый тизер премиум-кроссовера Century

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