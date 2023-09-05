ФСБ задержала жителя Краснодарского края за попытку вступить в ряды ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 26 0

Подозреваемого задержали на границе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

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Житель Краснодарского края был задержан при попытке выезда из России, сообщает ФСБ РФ. Уточняется, что россиянин хотел покинуть страну для вступления в Вооруженные силы Украины.

Следователи установили, что гражданин РФ установил контакт с представителем СБУ для того, чтобы добровольно примкнуть к украинским националистам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме перехода на сторону противника» УК РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

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