Втайне от всех: почему Проклова отмечала день рождения в одиночестве

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 140 0

Актриса Елена Проклова отпраздновала 70-летний юбилей в одиночестве

Втайне от всех: почему Проклова отмечала день рождения в одиночестве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Заслуженная артистка заявила, что наслаждается жизнью и свободой.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова отметила свой 70-летие в одиночестве и втайне от всех. Об этом сообщает Woman.ru.

Проклова решила не раскрывать место своего нахождения, объяснив, что «разрешила себе сохранить интригу».

«Отметила день рождения хорошо! А потом сбежала на отдых, скрылась ото всех. Чтобы никто не нашел, до 20 августа меня не будет. Сделала себе подарок. Но это секрет, я особо не хочу распространяться и рассказывать, где я, чтобы не нарушать покой», — отметила актриса в беседе с журналистами.

Известно, что свободное время обычно Елена Проклова проводит в предгорьях Сочи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Елена Проклова не желает праздновать юбилей.

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