Втайне от всех: почему Проклова отмечала день рождения в одиночестве

Заслуженная артистка заявила, что наслаждается жизнью и свободой.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова отметила свой 70-летие в одиночестве и втайне от всех. Об этом сообщает Woman.ru.

Проклова решила не раскрывать место своего нахождения, объяснив, что «разрешила себе сохранить интригу».

«Отметила день рождения хорошо! А потом сбежала на отдых, скрылась ото всех. Чтобы никто не нашел, до 20 августа меня не будет. Сделала себе подарок. Но это секрет, я особо не хочу распространяться и рассказывать, где я, чтобы не нарушать покой», — отметила актриса в беседе с журналистами.

Известно, что свободное время обычно Елена Проклова проводит в предгорьях Сочи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Елена Проклова не желает праздновать юбилей.