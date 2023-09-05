Втайне от всех: почему Проклова отмечала день рождения в одиночестве
Актриса Елена Проклова отпраздновала 70-летний юбилей в одиночестве
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Заслуженная артистка заявила, что наслаждается жизнью и свободой.
Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова отметила свой 70-летие в одиночестве и втайне от всех. Об этом сообщает Woman.ru.
Проклова решила не раскрывать место своего нахождения, объяснив, что «разрешила себе сохранить интригу».
«Отметила день рождения хорошо! А потом сбежала на отдых, скрылась ото всех. Чтобы никто не нашел, до 20 августа меня не будет. Сделала себе подарок. Но это секрет, я особо не хочу распространяться и рассказывать, где я, чтобы не нарушать покой», — отметила актриса в беседе с журналистами.
Известно, что свободное время обычно Елена Проклова проводит в предгорьях Сочи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Елена Проклова не желает праздновать юбилей.
Читайте также
94%
0.28 104.42
-0.19
Нашли ошибку?