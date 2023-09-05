Ушибы и переломы: известный тренер-регбист попал в больницу в Москве

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 54 0

Тренер Григорий Малютин госпитализирован с травмами в Москве

Ушибы и переломы: известный тренер-регбист попал в больницу в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

По предварительной информации, наставник угодил в серьезный переплет.

В Москве зверски избили 45-летнего известного тренера-регбиста Григория Малютина. Детали инцидента повергают в шок. 

Как сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах, вечером 4 сентября начальника женской команды «ВВА-Подмосковье» доставили в больницу с множественными травмами. Врачи диагностировали у него перелом носа, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица. О причинах случившегося распространяться Малютин не стал: известно лишь, что пострадавшего могли избить. 

Ситуацией уже заинтересовалась полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка. 

Ранее похожая печальная участь постигла саунд-продюсера и битмейкера Яна Супоненко. Толпа неизвестных напала на молодого человека, который решил заступиться за девушку. Несколько дней продюсер провел под наблюдением врачей, а затем вернулся домой. 

До этого 5-tv.ru писал, что эскортницу избили во время вечеринки на яхте в Подмосковье. 

 

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:52
«Адриана опешила»: Ханна и Пашу устроили дочери грандиозный день рождения
12:43
«Гроб на колесиках»: почему танк Challenger 2 оказался провалом для ВСУ
12:35
Последние слова: что Елизавета II сказала перед смертью герцогине Йоркской
12:31
Глава таможни ЛНР госпитализирован в реанимацию после покушения на него
12:24
Смогут ли простить? Чем для США обернется победа России в конфликте с Украиной
12:21
«С лопатами»: украинский боевик раскрыл правду о реальном положении ВСУ

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
«Людям важен выбор»: медиаэксперт о том, почему телевидение не умрет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России