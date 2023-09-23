«Отдаешь и ничего не получаешь»: как в пандемию проходили концерты Аллы Рид

Из-за отсутствия энергообмена со зрителем артисты сливают себя в пустоту.

Алла Рид назвала онлайн-концерты настоящим испытанием для артиста. Об этом бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По словам певицы, в пандемийное время онлайн-мероприятия давались ей особо тяжело. Ведь, когда артист выступает с концертом перед камерой без зрителей, с которыми у него должен происходить энергообмен, он начинает сливать себя в пустоту.

«Первый раз, когда я вышла в эфир, я думала, что умру. Потому что ты же ничего не чувствуешь. Ты отдаешь и ничего не получаешь. Это безумно тяжело. <…> Если у меня нет отдачи, это смертельно. Именно для артиста, который работает с энергией и с людьми», — поделилась Алла Рид.

«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Певица до сих пор помнит 1 июня 2020 года, когда она давала онлайн-концерт на сцене Государственного музея Владимира Высоцкого.

«Мы приехали в этот холодный зал, где три месяца не было людей. И тут меня просто прорвало. Я семь часов пела Высоцкого, я помню, что меня потом трясло так. Я приехала домой, я вообще не могла ни спать, ни есть. <…> Это дало, кстати, мне очень серьезное внутреннее проживание. То есть не когда ты у зрителя, а когда ты в себе находишь эту энергию и ее тоже как-то аккумулируешь», — отметила артистка.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид представила первый женский альбом «Мой Высоцкий».