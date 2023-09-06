В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Брянской областью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 28 0

Аппарат был самолетного типа, это второй инцидент за вечер.

В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вечером 5 сентября в 23:30 была успешно пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку на Брянскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. 

Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и уничтожили беспилотник. Это второй инцидент за вечер, в прошлый раз аппарат был сбит над территорией Белгородской области. 

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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