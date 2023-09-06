В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Вечером 5 сентября в 23:30 была успешно пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку на Брянскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и уничтожили беспилотник. Это второй инцидент за вечер, в прошлый раз аппарат был сбит над территорией Белгородской области.