В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Брянской областью
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Аппарат был самолетного типа, это второй инцидент за вечер.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Вечером 5 сентября в 23:30 была успешно пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку на Брянскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и уничтожили беспилотник. Это второй инцидент за вечер, в прошлый раз аппарат был сбит над территорией Белгородской области.
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