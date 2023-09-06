Врачи бьют тревогу: в России предложили запретить пропаганду веганства среди детей

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В России предложили запретить пропаганду веганства среди детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Krebs; 5-tv.ru

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Что говорят эксперты по этому поводу?

В России предложили запретить навязывать детям веганство. Причина простая — все больше родителей-веганов отучают от мяса и своих малышей.

Вот только врачи бьют тревогу: детскому организму оно остро необходимо, а его недостаток смертельно опасен. Подливает масла в огонь и недавняя история с ребенком, родители которого, будучи сыроедами сами, буквально уморили малыша голодом — он скончался. Мнения экспертов выслушал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дефицит животного белка в организме грозит развитием серьезных патологий и снижением защитных функций. В результате повышается риск смерти даже от привычных ОРВИ и гриппа.

Эксперты заметили, что мода на здоровое питание не всегда про истинное здоровье. Например, вегетарианцы склонны исключать из рациона богатое микро- и макроэлементами мясо, а веганы не едят даже яйца и не пьют молоко.

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