СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

В конце сентября прошлого года жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение своих регионов в состав России.

СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Совет безопасности (СБ) ООН в пятницу, 8 сентября, проведет заседание по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ.

Собеседник агентства уточнил, что заседание по Украине запросили США и Албания. В качестве докладчика они указали заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

До этого председательствующая в СБ албанская миссия на своей странице в Х (ранее Twitter) опубликовала сообщение о предстоящем «заседании по Украине».

С 23 по 27 сентября 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых эти регионы вошли в состав России. За присоединение к РФ проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% граждан соответственно.

После проведения референдумов на новых территориях в Кремле были подписаны договоры о вхождении в состав РФ, которые позже были ратифицированы в Госдуме и Совете Федерации. К присоединению новых территорий положительно отнеслись 75% россиян.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал законы, ратифицирующие договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. С этого момента регионы официально стали частью РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Москве на избирательном участке проходят выборы депутатов законодательных органов власти четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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