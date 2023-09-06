Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за планов Латвии выселять россиян

Москва считает, что принимаемые властями Латвии решения грубо нарушают права человека. В связи с этим уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готовит обращение в ООН и Совет Европы (СЕ).

Рига собирается выселять из страны россиян. По словам омбудсмен, балтийцы целенаправленно выдавливают русскоязычное население, ставят их в безвыходное положение, заставляя покидать страну. Действия властей грубо нарушают права людей, добавила она.

«Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Он отметила, что будет обращать внимание представителей организаций, в частности на представителей старшего поколения. Уполномоченный по правам человека попросит комиссаров ООН и СЕ быть внимательными к нарушениям.

Власти страны приняли решение выдворять граждан РФ, которые не смогут сдать экзамен по латышскому языку. По оценкам латвийского политика Ингмара Лидака, около шести тысяч русскоговорящих могут быть высланы из республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония нарушает международное право отказом от обучения на русском языке.