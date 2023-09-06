Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за планов Латвии выселять россиян

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Страна целенаправленно выдавливает русскоязычное население, считает она.

Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за планов Латвии выселять россиян

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Москва считает, что принимаемые властями Латвии решения грубо нарушают права человека. В связи с этим уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готовит обращение в ООН и Совет Европы (СЕ).

Рига собирается выселять из страны россиян. По словам омбудсмен, балтийцы целенаправленно выдавливают русскоязычное население, ставят их в безвыходное положение, заставляя покидать страну. Действия властей грубо нарушают права людей, добавила она.

«Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Он отметила, что будет обращать внимание представителей организаций, в частности на представителей старшего поколения. Уполномоченный по правам человека попросит комиссаров ООН и СЕ быть внимательными к нарушениям.

Власти страны приняли решение выдворять граждан РФ, которые не смогут сдать экзамен по латышскому языку. По оценкам латвийского политика Ингмара Лидака, около шести тысяч русскоговорящих могут быть высланы из республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония нарушает международное право отказом от обучения на русском языке.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
В Индии высказались о планах переименоваться в Бхарат
13:22
Артист — это человек, настроенный больше на себя: Алла Рид о работе с Градским
13:18
Молдавия согласилась выплатить «Газпрому» только 8,6 млн долларов долга
13:13
Минобороны: изменений в тактическом положении ВС РФ в Запорожье нет
13:09
Олимпиада в Париже под угрозой? WADA пригрозило Франции запретом соревнований
12:58
ВКС РФ нанесли групповой удар по базе подготовки диверсантов ВСУ

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Актер Сергей Астахов вновь стал отцом
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России