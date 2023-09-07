Врач-убийца: что известно о подозреваемом онкологе в торговле лекарствами

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Онколога заподозрили в торговле лекарствами на черном рынке

Фото, видео: Telegram / Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области / sledcom_nn; 5-tv.ru

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Речь о дорогостоящих препаратах, вместо них, по версии следствия, больным вливали физраствор.

В Нижегородской области сегодня избрали меру пресечения онкологу, которого подозревают в подмене лекарств. Речь о дорогостоящих препаратах, вместо них, по версии следствия, больным вливали физраствор.

А сами медикаменты потом уходили на черный рынок. Олег Тюкалов — так зовут заведующего отделением и, к слову, потомственного врача — арестован на два месяца. Как он вел себя в суде, как реагирует на обвинения увидел корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

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