Несколько человек пострадали при атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 33 0

Работу воздушной гавани временно приостановили.

Атака на аэропорт Эр-Рияд: пострадавшие

Фото: Reuters/Stringer

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Несколько человек получили ранения в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщило управление гражданской авиацией королевства.

После происшествия работу воздушной гавани временно приостановили.

Инцидент произошел на фоне серии атак на авиационную инфраструктуру Саудовской Аравии. В четверг, 8 октября, удары по аэропорту Эр-Рияда привели к гибели трех граждан королевства, в том числе пилота национальной компании Saudia. Несколько человек получили ранения, также был поврежден самолет перевозчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международном аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии прогремел взрыв, после которого людей вывели из здания, а авиакомпании начали отменять рейсы. По словам свидетелей, после происшествия к аэропорту направили более десяти машин скорой помощи, а на месте находилось много пострадавших. 

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что хуситы заявили об ударах по международному аэропорту в Эр-Рияде, объекту Aramco в Джидде и еще одному аэропорту на юге Саудовской Аравии.  

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Несколько человек пострадали при атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

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