Туристку из Барнаула избили во вьетнамском отеле: детали нападения

|
Василиса Власова
Василиса Власова 16 0

Причиной конфликта, по словам россиянки, стала попытка защитить дочь от агрессивного мальчика в бассейне.

Фото, видео: © Getty Images/UCG/Contributor; Instagram*/katerina_isfandieva; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Туристку из Барнаула избили на территории отеля во Вьетнаме

Туристка из Барнаула Екатерина Исфандиева заявила в Instagram*, что на нее напала другая отдыхающая. Это случилось 9 октября в гостинице недалеко от Нячанга во Вьетнаме.

Причиной конфликта, по словам россиянки, стала попытка защитить дочь от агрессивного мальчика в бассейне. Исфандиева рассказала, что ребенок пинал ее дочь, наносил удары кулаками по животу, кидал в нее игрушки и прыгнул с бортика бассейна ей на голову. После того как Екатерина вмешалась, на нее напали мать и бабушка мальчика.

Драка обернулась для россиянки травмами: синяками на плечах, переломом пальца руки и гематомой под глазом. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Администрация отеля, по словам Екатерины, бездействует.

«Посмотрите, отель заявляет о том, что они предоставляют безопасность своим гостям — безопасность мне была предоставлена. Вот, меня избили на территории отеля Охраны — нет, менеджер абсолютно бездействует, ничего не предпринимает, полицию вызывать они тоже отказываются», — рассказала девушка в видео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что турист из России разбился во время полета на параплане в Турции. Мужчина 37-ми лет неудачно приземлился на скалистую часть горы. Местные правоохранительные органы уже начали проверку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Искатели и ораторы: в чем жизненное предназначение рожденных в декабре

Последние новости

20:26
Туристку из Барнаула избили во вьетнамском отеле: детали нападения
20:00
Медведь напал на пастуха в Туве
19:57
«Создает проблемы всему миру»: Трамп призвал сменить лидера Украины
19:45
Павел Табаков тайно женился после пяти лет отношений
19:45
Робот-собака — друг человека: 42 километра на одном заряде без остановок
19:36
Минобороны сообщило об ударе по центру хранения данных в Киеве

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Десятый тур РПЛ-2026/27: «Зенит» готов шатать таблицу, чтобы скинуть «Краснодар»
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
«Позови меня в ночи»: как любовь разрушила карьеру певца Влада Сташевского

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео