Туристку из Барнаула избили во вьетнамском отеле: детали нападения

Туристку из Барнаула избили на территории отеля во Вьетнаме

Туристка из Барнаула Екатерина Исфандиева заявила в Instagram*, что на нее напала другая отдыхающая. Это случилось 9 октября в гостинице недалеко от Нячанга во Вьетнаме.

Причиной конфликта, по словам россиянки, стала попытка защитить дочь от агрессивного мальчика в бассейне. Исфандиева рассказала, что ребенок пинал ее дочь, наносил удары кулаками по животу, кидал в нее игрушки и прыгнул с бортика бассейна ей на голову. После того как Екатерина вмешалась, на нее напали мать и бабушка мальчика.

Драка обернулась для россиянки травмами: синяками на плечах, переломом пальца руки и гематомой под глазом. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Администрация отеля, по словам Екатерины, бездействует.

«Посмотрите, отель заявляет о том, что они предоставляют безопасность своим гостям — безопасность мне была предоставлена. Вот, меня избили на территории отеля Охраны — нет, менеджер абсолютно бездействует, ничего не предпринимает, полицию вызывать они тоже отказываются», — рассказала девушка в видео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что турист из России разбился во время полета на параплане в Турции. Мужчина 37-ми лет неудачно приземлился на скалистую часть горы. Местные правоохранительные органы уже начали проверку.

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