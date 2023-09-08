Все лучшее сразу: 4 ноября на ВДНХ откроется выставка-форум «Россия»

Эфирная новость 7 0

Все регионы представят на ней свои главные достижения.

Фото, видео: 5-tv.ru

Меньше двух месяцев осталось до международной выставки-форума «Россия». Она откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ по поручению президента. Все регионы представят на ней свои главные достижения. От экономических, включая промышленность и энергетику, до науки и культуры. Запланирована деловая часть. Особое внимание уделят детской и образовательным программам. Выставка продлится до 12 апреля.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
98.20
0.36 105.28
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
Все лучшее сразу: 4 ноября на ВДНХ откроется выставка-форум «Россия»
2:03
На востоке Москвы крупный пожар
1:47
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
1:31
Дань памяти: арт-сквер в Челябинске предложили назвать в честь Юрия Шатунова
1:15
Минфин США оценил объем заблокированных российских активов
1:12
Громкая жизнь и бесславная смерть: какими были на самом деле герои исторических сериалов

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
«Начинаю плакать»: в школьные годы Ваня Дмитриенко потерял дорогой телефон
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России