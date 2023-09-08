Все лучшее сразу: 4 ноября на ВДНХ откроется выставка-форум «Россия»
Все регионы представят на ней свои главные достижения.
Фото, видео: 5-tv.ru
Меньше двух месяцев осталось до международной выставки-форума «Россия». Она откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ по поручению президента. Все регионы представят на ней свои главные достижения. От экономических, включая промышленность и энергетику, до науки и культуры. Запланирована деловая часть. Особое внимание уделят детской и образовательным программам. Выставка продлится до 12 апреля.
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