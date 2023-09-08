Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ и Крыму

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил международных наблюдателей об их рисках.

Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ и Крыму

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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США могут ввести санкции против международных наблюдателей на выборах в Крыму и новых регионах России — Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Ограничения могут коснуться любого, кто поддержит голосование. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен в своем письменном заявлении. Соответствующая информация опубликована пресс-службой Госдепартамента страны.

«Соединенные Штаты никогда не признают претензии РФ на какую-либо часть суверенной территории Украины, и мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать фиктивные выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых „международных наблюдателей“, что они могут подвергнуться санкциям. И визовым ограничениям», — сказано в заявлении.

Блинкен назвал выборы «не более чем пропагандистским мероприятием», По его мнению, Кремль надеется, что результаты голосования помогут легитимизировать «незаконные претензии» России на вышеупомянутые территории. Стоит напомнить, что присоединение освобожденных от националистов республик Донбасса, Херсонщины и Запорожья произошло по итогам референдумов при подавляющем большинстве голосов местных жителей.

В единый день голосования россияне будут избирать высших должностных лиц в 21 субъекте РФ. Выборы продлятся три дня — с 8 по 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем новая кампания будет отличаться от прошлых. 

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