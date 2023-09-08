В Великобритании заявили о планах установить слежку за РФ в Черном море

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Премьер-министр Сунак: Великобритания установит слежку за РФ в Черном море

В Великобритании заявили о планах установить слежку за РФ в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

Читайте нас в: Дзен Новости

Премьер страны сообщил, что Лондон будет указывать Москве на «тревожные знаки».

Разведка Великобритании планирует установить слежку за Россией в водах Черного моря. Об этом публично сообщил премьер-министр государства Риши Сунак. В пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства, он отметил, что в рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС намерены совершать полеты над районом якобы для того, чтобы «удержать Россию от нанесения незаконных ударов».

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море», — сказано в документе.

Согласно пресс-релизу, представители спецслужб Великобритании помимо слежки будут «указывать России на тревожные признаки». Отмечается, что целью программы разведки является предупреждение проблем с грузовыми судами, которые могут возникнуть после выхода России из зерновой сделки.

Запад, и это показывает инициатива Лондона, всерьез обеспокоен решением Москвы и продолжает настаивать на возобновлении сделки. Россию даже называют виновницей голода в бедных странах. Ранее 5-tv.ru разбирался, почему это происходит и кто на самом деле является хозяином украинского зерна.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
98.20
0.36 105.28
0.20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

9:59
Уровень безработицы в России дошел до исторического минимума
9:45
«Полный хаос и раздрай»: почему Канье Уэст шокирует публику своими выходками
9:38
Провокация с задержанием Геворкяна направлена на омрачение связей РФ и Армении
9:33
Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
9:20
«Рождена вне брака 16-летней девушкой»: раскрыта тайна внучки Славы Зайцева
9:11
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП девочек-велосипедисток

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
Кладезь витаминов или убийцы желудка: почему на овощах и фруктах не получается похудеть

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России