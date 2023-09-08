«Спираль смерти»: Украину предупредили о новой опасности

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Алина Крылова
Алина Крылова 34 0

Академик Либанова: Украина рискует попасть в демографическую спираль смерти

«Спираль смерти»: Украину предупредили о новой опасности

Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украинский конфликт неизбежно привел страну к демографическому кризису.

Затяжной конфликт на Украине рискует вылиться в «спираль смерти». Об этом жителей страны предупредила академик Элла Либанова из украинской Национальной академии, гласит публикация британской благотворительной организации AOAV.

По словам эксперта, еще 22 года назад Украина демонстрировала критически низкие показатели рождаемости, что для властей должно было стать тревожным звоночком.

Спустя 19 лет, к 2019 году страна заняла самую последнюю строчку по этому параметру в европейском рейтинге.

Теперь участие в боевых действиях вынуждает женщин детородного возраста покидать родину, а процесс эмиграции, в свою очередь, пагубно сказывается на численности населения.

Уже в следующем году коэффициент рождаемости снизится до 0,71, что будет «самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире».

«Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», — подытожила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украину предупредили о поражении в противостоянии с Россией.

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