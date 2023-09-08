Часики действительно тикают: над рожающими после 35 лет висит большая угроза

Оказывается, что откладывать момент появления детей все же не стоит.

Увеличение размера груди у женщин во время беременности в возрасте после 35 лет повышает риски развития рака. Об этом заявили ученые из Университетского колледжа Лондона.

Из статьи в журнале Nature Communications следует, что исследователи проанализировали генетические мутации в клетках молочной железы 29 женщин. Так, были обнаружены укрупненные участки мутировавших клеток у женщин старше 35 лет, которые родили первого ребенка.

Эти участки оказались безвредны, но важно понимать, что с вероятностью в 30% впоследствии они могут трансформироваться в опухоль. Риск развития рака молочной железы из-за беременности сохраняется на срок от пяти до десяти лет после первой беременности.

По мнению ученых, с возрастом клетки молочных желез мутируют. Если первая беременность происходит после 35 лет, процесс мутации усугубляется из-за увеличения груди.

В результате вместе со здоровым клетками растут и атипичные. Как считают эксперты, исследование открывает путь к развитию возможности создания теста на рак груди: специалисты начнут отслеживать химический состав мутировавших клеток, поэтому их можно будет обнаруживать при помощи анализа крови.

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