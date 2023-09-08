ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Боевики киевского режима продолжают обстреливать приграничный регион.

Украинские боевики атаковали приграничный Белгородский район — под обстрел в очередной раз попало село Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ (Вооруженных сил Украины) попало село Новая Таволжанка. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — написал глава региона в Telegram-канале.

По словам Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет. В результате обстрела повреждена только хозяйственная постройка частного жилого дома.

Агрессия украинских националистов в последнее время усилилась — приграничные деревни в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Между тем спецоперация РФ на Украине продолжается.

Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года и назвал целями денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР.