ВСУ обстреляли село в Белгородской области

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 17 0

Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Боевики киевского режима продолжают обстреливать приграничный регион.

Украинские боевики атаковали приграничный Белгородский район — под обстрел в очередной раз попало село Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ (Вооруженных сил Украины) попало село Новая Таволжанка. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — написал глава региона в Telegram-канале.

По словам Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет. В результате обстрела повреждена только хозяйственная постройка частного жилого дома.

Агрессия украинских националистов в последнее время усилилась — приграничные деревни в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Между тем спецоперация РФ на Украине продолжается.

Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года и назвал целями денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в ДНР.

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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

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