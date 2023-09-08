«Предлагаем работу мечты»: куда заманивают россиян «идеальными» вакансиями

В чем особенности «непыльной» работы, которую предлагают соискателям?

Онлайн-платформы все чаще предлагают соискателям так называемую работу мечты. Речь идет о тестировщиках кроватей или видеоигр, дегустаторах фастфуда, элитного алкоголя и даже смотрителях замка.

На фоне минимальных требований к кандидатам работа действительно кажется весьма заманчивой. Но что ждет сотрудников на деле, изданию Газета.ру рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Одни из самых популярных «легких» вакансий — это тестировщики игр и телепередач. По мнению эксперта, за сравнительно непыльной работой кроется множество возможных проблем.

Так, придется много времени проводить за компьютером, не имея возможности на что-то отвлечься или банально отдохнуть. К тому же, интересы самого сотрудника здесь не учитываются: ему придется смотреть или играть в то, что может противоречить его взглядам.

А постоянное заполнение отчетов в условиях жесткого графика рано или поздно приводит к переутомлению и раздражительности. Работнику грозит социальная изоляция и депрессия, а также зависимость от игр.

Если говорить о дегустаторах алкоголя или фастфуда, то быстрое пресыщение — минимальная из возможных проблем. Из-за нарушения пищевого поведения могут возникнуть булимия или анорексия, а что касается спиртосодержащих напитков — тут все ясно.

«Это развитие алкогольной зависимости. А кроме вреда для физического здоровья и возможных цирроза печени, гастрита, панкреатита и других заболеваний, связанных со злоупотреблением пивом, могут появиться и проблемы с психическим здоровьем. Алкоголь притупляет эмоции, снижает способность распознавать и выражать чувства, потому что воздействует на нервную систему и мозг человека», — говорит Самбурский.

А такая романтическая на первый взгляд вакансия как смотритель замка или маяка подходит только тем, кто способен самостоятельно справляться с любой опасностью и не паниковать. В противном случае, как объясняет психолог, нахождение в одиночестве долгое время может породить тревожные расстройства.

И здесь важно крепкое здоровье сотрудника, ведь в глухих местах вроде гор или низин низкий уровень кислорода или высокая влажность. К тому же, расшатать психику может искаженное восприятие времени, которое рано или поздно начнется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уровень безработицы в России дошел до исторического минимума.