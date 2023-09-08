«Поехали!» — Путин открыл участок трассы Москва — Казань

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 54 0

Путин открыл участок трассы Москва — Казань в Арзамасе

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Завершить строительство скоростной дороги планируется в декабре этого года, а трасса до Арзамаса открылась 8 сентября с опережением графика.

Владимир Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток», по которому можно будет добраться от Москвы до Арзамаса. Трассу одновременно запустили в Московской, Владимирской и Нижегородской областях.

«Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме», — подчеркнул глава государства во время торжественного мероприятия в Нижегородской области.

Так, протяженность нового участка трассы составила 415 километров. Из них 77 километров проходят через шесть городских округов Подмосковья: Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Орехово-Зуево и Павловский Посад. Это позволит в два раза сократить время в пути между городами.

Известно, что вся трасса М-12 от Москвы до Казани растянется до 810 километров. Завершить ее строительство планируется в декабре этого года, а трасса до Арзамаса открылась 8 сентября с опережением графика. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса.

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