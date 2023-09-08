«Мой бой»: SHAMAN поздравил жителей Донбасса с 80-летием освобождения от нацистов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 7 0

SHAMAN исполнил в ДНР песню «Мой бой», которую написал на Донбассе

«Мой бой»: SHAMAN поздравил жителей Донбасса с 80-летием освобождения от нацистов

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Певец принял участие в концерте, который прошел на мемориале «Саур-Могила».

Певец SHAMAN принял участие в концерте, посвященном 80-летию освобождения Донбасса от нацистов. Об этом она рассказал в своем Telegram-канале.

Концерт с участием многих российских звезд эстрады прошел на восстановленном мемориале «Саур-Могила» в Донецкой народной республике. Исполнитель Ярослав Дронов спел полюбившийся многим хит «Моя Россия», а также песню «Мой бой», которая, по признанию самого артиста, была написана на как раз на Донбассе, во время его благотворительного тура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN выпустил двойной музыкальный сборник «Сделано в России». Собрание сочинений в двух томах объединило оба направления творчества российского исполнителя, в него вошли и лирические композиции, которые принесли ему первый успех, и патриотические блокбастеры, превратившие его в суперзвезду национального масштаба.

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